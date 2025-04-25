Центральную площадь Челябинска закроют на пять часов

В Челябинске закроют для пешеходов главную площадь. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, сегодня, 25 апреля, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и прохождения торжественным маршем войск Челябинского гарнизона.