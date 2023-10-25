Галкин* намекнул на кризис в отношениях с Пугачёвой, спев в Польше: "Кончилась любовь"

Поклонники Аллы Пугачёвой думают, что она устала из-за постоянных переездов.Максим Галкин*, продолжающий, как неприкаянный, колесить по Европе своим выступлением в Польше заставил переживать поклонников за благополучие его брака с Аллой Пугачёвой.