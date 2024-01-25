Хочет посадить мать в тюрьму? Сын Шер выдвинул против певицы уголовные обвинения

Звезда никак не ожидала такого поворота событий. Сын Шер хочет упрятать ее в тюрьму LEGION-MEDIAЗатевая кампанию по спасению своего сына Элайджи от зависимости от наркотических веществ, Шер никак не ожидала, к чему это может привести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии