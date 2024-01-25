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Хочет посадить мать в тюрьму? Сын Шер выдвинул против певицы уголовные обвинения

Хочет посадить мать в тюрьму? Сын Шер выдвинул против певицы уголовные обвинения

Звезда никак не ожидала такого поворота событий. Сын Шер хочет упрятать ее в тюрьму LEGION-MEDIAЗатевая кампанию по спасению своего сына Элайджи от зависимости от наркотических веществ, Шер никак не ожидала, к чему это может привести.

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