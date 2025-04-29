mc

mariam chaxoyan

Знакомый генерал ЗСУ рассказал ужасную историю. Похоже русские вообще не понимают украинскую мову и всякий раз когда слышат от Зеленского, мы хотели бы достичь мира через силу. Они думают, что надо бить по Украине ещё сильнее, для достижения мира.