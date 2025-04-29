«Фронт врага рухнул — Это уже подходы к Константиновке»: ВС РФ прорываются к Клебан-Быкскому водохранилищу: Новости СВО, 29.04.25 г.

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Новости СВО, сегодня к утру 29 апреля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 29.

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Комментарии
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mc
mariam chaxoyan
Знакомый генерал ЗСУ рассказал ужасную историю. Похоже русские вообще не понимают украинскую мову и всякий раз когда слышат от Зеленского, мы хотели бы достичь мира через силу. Они думают, что надо бить по Украине ещё сильнее, для достижения мира.
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