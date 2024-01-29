Филипп Киркоров угодил в большую беду: вот что случилось

Привыкший к безнаказанности исполнитель оказался в сложной жизненной ситуации. Несмотря на сопровождающие всю его карьеру скандалы, Филипп Киркоров даже не предполагал, что время расплаты все-таки придет.
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