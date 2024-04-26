Пик весеннего звездопада можно будет наблюдать в ночь на 6 мая

Второй весенний звездопад, за которым могут наблюдать россияне, традиционно приходится на май. Самое лучшее время за наблюдением за Майскими Акваридами — ночь с 5 на 6 мая, рассказали в Московском планетарии.
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