Кадыров прокомментировал поражение Бетербиева в реванше с Биволом

Кадыров о поражении Бетербиева в реванше с Биволом: Дух чемпиона не сломить Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал поражение российского боксера Артура Бетербиева в реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.
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