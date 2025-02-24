Кадыров прокомментировал поражение Бетербиева в реванше с Биволом

Кадыров о поражении Бетербиева в реванше с Биволом: Дух чемпиона не сломить Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал поражение российского боксера Артура Бетербиева в реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.