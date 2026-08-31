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Клычков в прямом эфире ответит на вопросы орловцев

Клычков в прямом эфире ответит на вопросы орловцев

8 сентября состоится прямая линия губернатора Орловской области Андрея Клычкова.  Мероприятие начнётся в 16:00.

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