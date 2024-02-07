ИИ помог найти крупные залежи меди в Замбии

Стартап KoBold Metals нашел новую сферу применения ИИ. На основе всех имеющихся в мире данных геологии и всех научных теорий о строении Земли, компания пытается создать карту гипотетических месторождений металла, еще не открытых в ходе геологоразведок.
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