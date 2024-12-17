Почему Земля перегревается: как облака влияют на климат и почему их становится меньше Ольга ВайленкоВ последние годы человечество всё чаще сталкивается с рекордами жары, которые заставляют ученых искать новые объяснения глобального потепления.
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