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Почему Земля перегревается: как облака влияют на климат и почему их становится меньше

Почему Земля перегревается: как облака влияют на климат и почему их становится меньше

Почему Земля перегревается: как облака влияют на климат и почему их становится меньше Ольга ВайленкоВ последние годы человечество всё чаще сталкивается с рекордами жары, которые заставляют ученых искать новые объяснения глобального потепления.

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