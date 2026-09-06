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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов об Овечкине: «Сколько там до 1000 голов? Вроде около 70. Очень прикольно, когда ты в старости такой сидишь и рассказываешь, сколько забил – тысячу!»

Форвард « Сибири » Евгений Кузнецов надеется, что капитан « Вашингтона » Александр Овечкин сможет забросить 1000 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ .

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