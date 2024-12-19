Сходит с ума от ревности: как Бибер отреагировал на помолвку Селены Гомес

Фанаты Селены возмущены поведением Джастина. Джастин Бибер LEGION-MEDIAДжастину Биберу, который меньше четырех месяцев назад впервые стал отцом, о чем мечтал так давно, полагалось бы пребывать в состоянии безоблачного блаженства.