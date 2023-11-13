ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже жителя Красноярского края

В Дивногорске Красноярского края задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, он передавал данные о расположении воинских частей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.
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