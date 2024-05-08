Corriere della Sera сообщила о готовящемся решении на саммите НАТО по Украине

Об этом заявили журналисты итальянского издания. По мнению журналистов итальянского издания Corriere della Sera, на саммите НАТО, запланированном на июль 2024 года, может быть утверждена декларация с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине.
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