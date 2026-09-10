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Царьград

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Генпрокуратура: экс-глава "Коммунарки" получил 7 лет за коррупцию

Генпрокуратура: экс-глава "Коммунарки" получил 7 лет за коррупцию

Бывший директор фабрики "Коммунарка" Сергей Анюховский приговорён к семи годам лишения свободы за коррупцию и превышение полномочий.

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