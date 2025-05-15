Корреспондент Жданов высказался о назначении Мединского главой делегации на переговорах с Украиной

Журналист считает, что ему отведена роль потенциально закончить начатое Корреспондент RT Игорь Жданов, находящийся в настоящий момент в Стамбуле, прокомментировал назначение помощника президента РФ Владимира Мединского главой делегации на переговорах с Киевом.