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Петербургский дневник

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Корреспондент Жданов высказался о назначении Мединского главой делегации на переговорах с Украиной

Корреспондент Жданов высказался о назначении Мединского главой делегации на переговорах с Украиной

Журналист считает, что ему отведена роль потенциально закончить начатое Корреспондент RT Игорь Жданов, находящийся в настоящий момент в Стамбуле, прокомментировал назначение помощника президента РФ Владимира Мединского главой делегации на переговорах с Киевом.

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