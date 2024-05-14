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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» может стать чемпионом Англии в 4-й раз подряд. За 135 лет никому не удавалось подобное

Победа над «Вест Хэмом» в последнем туре гарантирует команде Пепа Гвардиолы чемпионство.  Никому за 135-летнюю историю чемпионата Англии не удалось взять титул 4 раза подряд.

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