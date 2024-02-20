Киев опасается решения Маска: Русские вторглись в Starlink

Власти Незалежной не могут отключить Starlink на подконтрольных России территориях.Отключение терминалов спутникового интернета Starlink в новых регионах России принесло бы весьма тяжёлые последствия для Киева.
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