На Украине заявили о неспособности ВСУ остановить российские войска

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) стабилизировать фронт и остановить прорыв … .
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