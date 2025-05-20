Crucial анонсирует твердотельный накопитель T710 с производительностью 14,9 ГБ/с и портативный твердотельный накопитель X10 емкостью до 8 ТБ

Компания Crucial представила новый твердотельный накопитель T710 в Тайбэе (Тайвань) на выставке Computex 2025, заявив о впечатляющих скоростях до 14,9 ГБ/с и 2,2 млн операций ввода-вывода в секунду по интерфейсу PCIe 5.