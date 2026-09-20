Герань и "тещин язык": топ комнатных растений, очищающих воздух лучше фильтров

www.globallookpress.com/R. Koenig/blickwinkel Хлорофитум, спатифиллум, герань, фикус и сансевиерия, известная в народе как "тещин язык", эффективно очищают, увлажняют и насыщают кислородом воздух в квартире.
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