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Мода и Шоу-бизнес

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Запашный оценил перспективу обучения Прохора Шаляпина на дрессировщика

Запашный оценил перспективу обучения Прохора Шаляпина на дрессировщика

Шоумену Прохору Шаляпину вряд ли удастся обучиться и получить работу дрессировщика в цирке. Об этом Общественной Службе новостей заявил знаменитый дрессировщик диких кошек Аскольд Запашный, оценивая шансы певца на работу в цирке.

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