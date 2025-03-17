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Владивостокцы высказались о возрождении системы распределения выпускников вузов

Владивостокцы высказались о возрождении системы распределения выпускников вузов

Большинство жителей Владивостока поддерживают идею возрождения системы распределения выпускников вузов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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