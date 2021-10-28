О планах по расширению мер поддержки разработчиков сообщила Huawei

В ходе ежегодной конференции разработчиков Huawei Developer Conference (HDC 2021) компания Huawei объявила о своих планах по расширению мер поддержки разработчиков за счет обновления мобильных сервисов платформы Huawei Mobile Services (HMS).
В ходе ежегодной конференции разработчиков Huawei Developer Conference (HDC 2021) компания Huawei объявила о своих планах по расширению мер поддержки разработчиков за счет обновления мобильных сервисов платформы Huawei Mobile Services (HMS).
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