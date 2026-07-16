Клаксон
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Клаксон

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ВАЗ-2109 продают за 2,5 миллиона рублей

ВАЗ-2109 продают за 2,5 миллиона рублей

В Краснодаре предлагается ВАЗ-2109 2002 года выпуска с пробегом всего 309 километров. По данным продавца, 24-летний ВАЗ-2109, у которого был только один владелец, находится в отличном состоянии, «все родное».

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