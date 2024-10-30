Кандидат в президенты Молдавии Стояногло заявил о готовности к встрече с Путиным

Кандидат на пост президента Молдавии Александр Стояногло заявил, что в случае избрания на пост главы государства готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также преодолеть разногласия вокруг Приднестровья.
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