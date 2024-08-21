ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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ДОЛОЙ СТАРШИЕ КЛАССЫ!

ДОЛОЙ СТАРШИЕ КЛАССЫ!

Ввиду скорого начала учебного года, возобновились слухи об отмене ЕГЭ: мне уже несколько мамаш говорили.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Я обеими руками за эту статью. Действительно ЕГЭ разрушило среднее образование. И сейчас напрашивается вывод, что после 9 класса дети, мечтающие об высшем образовании, должны закончить колледж по своей специализации, и поступить после окончания в ВУЗ, а в ВУЗ уже  придет он более образованным и адаптированным.
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