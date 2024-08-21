ДОЛОЙ СТАРШИЕ КЛАССЫ!

ТР

Татьяна Рябинова

Я обеими руками за эту статью. Действительно ЕГЭ разрушило среднее образование. И сейчас напрашивается вывод, что после 9 класса дети, мечтающие об высшем образовании, должны закончить колледж по своей специализации, и поступить после окончания в ВУЗ, а в ВУЗ уже придет он более образованным и адаптированным.