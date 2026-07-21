Госдума приняла закон о цифровых валютах и правах в России

Государственная Дума утвердила закон о цифровых валютах в России. Документ регулирует использование криптовалют, работу криптообменников и правила для инвесторов, касающиеся хранения и обращения цифровых активов.
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