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Экс-сотрудница сгоревшего пиротехнического завода в Кубринске: "Везде был порох"

Экс-сотрудница сгоревшего пиротехнического завода в Кубринске: "Везде был порох"

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев Бывшая сотрудница пиротехнического производства в Кубринске Ярославской области, где 28 сентября произошел пожар и взрыв, рассказала РЕН ТВ о своем опыте работы там.

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