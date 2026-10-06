В Иртыше нашли тело парня, вещи которого остались на мосту у Телецентра. Вчера вечером в воде обнаружили тело 22-летнего Ильяра, который пропал ночью 27 сентября.
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