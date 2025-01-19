Два ребенка пострадали в ДТП при поездке на такси в Санкт-Петербурге

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Два ребенка пострадали при поездке в такси в ДТП с тремя автомобилями в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.