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Два ребенка пострадали в ДТП при поездке на такси в Санкт-Петербурге

Два ребенка пострадали в ДТП при поездке на такси в Санкт-Петербурге

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Два ребенка пострадали при поездке в такси в ДТП с тремя автомобилями в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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