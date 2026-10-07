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Газета.ру

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Экономист Леонова: рядовой сотрудник может получить несколько окладов при увольнении

Экономист Леонова: рядовой сотрудник может получить несколько окладов при увольнении

Рядовой работник может договориться с работодателем о выплате нескольких окладов при увольнении, даже если такая компенсация заранее не была предусмотрена трудовым договором.

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