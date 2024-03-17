Правительство: Россия и Китай на Луне

На заседании правительства одобрен для внесения в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с КНР, предусматривающего сотрудничество в области создания и использования Международной научной лунной станции По соглашению — на Лунучитайте на monocle.
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