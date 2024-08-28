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Двойник Путина объяснил выбор актера для пародии на Байдена

Российский актер Дмитрий Грачев, знаменитый по своей роди имюристического двойника президента РФ Владимира Путина, объяснил выбор заслуженного артиста РФ Дмитрий Дюжева на роль американского лидера Джо Байдена.

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