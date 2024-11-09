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  • Ирина52
    Адвокат прав. Мало нам диаспор, еще и оккупационные силовые органы создают,нарушая суверенитет РФ. Похоже, РФ ныне - ...Порядок в России ...
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«Парни в шлёпках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон»

«Парни в шлёпках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон»

  Американцы никак не отделаются от ощущения, что подводные дроны хуситов до боли напоминают изделия КБ «Рубин» и «Малахит» Йеменские хуситы в очередной раз поражают мировое сообщество уровнем развития своих вооружений.

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Виктор Шилин
Враг моего врага  мой друг.
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17 час.
Иван Ураганов
Молодцы хуситы,так держать!
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17 час.
Юрий Золотарев
Ай да арабы!! Уже и до гиперзвука &quot;доросли&quot;! Пускай разносят в пух всё пиндосовское наследие - мы только аплодируем!
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9 час.

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