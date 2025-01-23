Не только Китай и Индия: азиатские НПЗ сокращают объемы и закрывают заводы из-за кризиса в отрасли

По словам трейдеров, резкий рост стоимости физических поставок сырой нефти в связи с тем, что Китай и Индия подыскивают альтернативные российским поставки, побуждает нефтеперерабатывающие заводы в других частях Азии рассмотреть возможность снижения объемов производства или даже закрытия мощностей, а то и заводов в целом.