5 самых нелепых законов штата Нью-Йорк

Вот приехали вы в Нью-Йорк и думаете: «Вот она, страна свободы! Прямо вдыхаю и чувствую демократию! Наконец смогу ощутить, что такое настоящее самоуправление и «власть народа, волей народа и для народа»!» Нот соу фаст.
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