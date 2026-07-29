Учёные выяснили, как динозавры «сварились» за два часа

Международная группа геологов обнаружила новые доказательства механизма гибели динозавров. Как сообщает пресс-служба Университета Пардью, ключевую роль в массовом вымирании сыграло не само падение астероида, а образование гигантского пылевого облака, которое накрыло планету и превратило атмосферу в подобие скороварки.
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