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Закон, порядок, государство

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В преддверии Дня Сухопутных войск военнослужащим подразделений Западного военного округа вручили боевые государственные награды

В преддверии Дня Сухопутных войск военнослужащим подразделений Западного военного округа вручили боевые государственные награды

Командиры подразделений, которым были вручены государственные награды, грамотно организовали наступление и оборону, отбили атаки противника на различных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

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