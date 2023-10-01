В преддверии Дня Сухопутных войск военнослужащим подразделений Западного военного округа вручили боевые государственные награды

Командиры подразделений, которым были вручены государственные награды, грамотно организовали наступление и оборону, отбили атаки противника на различных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.
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