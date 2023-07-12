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Зеленский получил от НАТО удар ниже пояса

Такого унижения от союзников президент Украины не ожидалСаммит Североатлантического альянса оказался провальным для Киева – никакими гарантиями прибывший на мероприятие президент Украины Владимир Зеленский на этот раз так и не смог заручиться.

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