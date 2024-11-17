Город Бурштын, расположенный в Ивано-Франковской области на западе Украины, остался без тепла. Об этом сообщила глава областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук, передает агентство РБК-Украина.
Глава ОВА Онищук: город Бурштын в Ивано-Франковской области остался без тепла
Комментарии
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Андрей Шишинов
Тепло и свет в домах - пережиток коммунизма. Даёшь буржуйку и лучины.
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11 час.
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... Зеленский – конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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11 час.
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