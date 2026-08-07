«Ребята, восстановите былое»: Полковник Хатылев оценил развитие российской ПВО

На фото: полковник запаса, начальник зенитно-ракетных войск КСПН 2007−2009 гг. Сергей Хатылев (Фото: цитата видео) Сегодня военное руководство РФ, наконец, обратило внимание (заставили обратить) на борьбу с маловысотными, малоскоростными целями типа беспилотников.
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