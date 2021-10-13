Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2

Мы из Советского СоюзаТуризмЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 21950-е — 1Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых. Слушатели Военной академии Генерального Штаба СССР, 1951 год.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьММаксВот это жизнь, а не виртуальная фигня...АРАлександр Киевская РусьСамый верный способ сделать послушных и благодарных рабов - сделать их нищими, чтобы потом они "сердечно" благодарили за отрез на платье или костюм, коробку конфет и кусок колбасы! - Могут возразить, что в то время люди были "высоконравственными". Это не люди были такими, такая была насаждаемая в стране идеология. Быть другим было просто опасно, антиобщественно! - Конечно, люди были "счастливы". Счастливы как нищий, нашедший деньги. На самом деле СССР формировал человеков-роботов, которые должны были прославлять коммунистическую партию и не быть индивидуалистами. Индивидуальность человека тщательно уничтожалась и осуждалась на всех уровнях общества. - С этих фотографий смеялись во всем цивилизованном мире. Имея возможность купить в магазинах все ,что душа пожелает, они поражались радости советских людей, купивших дефицит, который во всем мире был обычным товаром! - Люди тогда были "лучше"? Не смешите! Они были"хорошими", потому что другими быть было не принято! Конечно, огромное число людей было облванено пропагандой "справедливой " жизнь в СССР. А я слушал голос Америки, который тщательно заглушался советскими службами, демонстрируя всему миру свою "демократичность"! Они говорили истину о жизни в СССР и за рубежом. - Вспоминаю случай - пара уже собиралась в дворец бракосочетаний. И в этот момент к невесте приехал житель Канады, врач. с которым девшука общалась в его прежний приезд. Мужчина предложил ей выйти за него замуж и уехать с ним в Канаду. Мгновенно был забыт советский кандидат в мужья, они расписались в загсе и она уехала с ним в Канаду. Вот это и есть истинное отношение к советской системе, а не вышеприведенные агитационные плакаты.Комментировать
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