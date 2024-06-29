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ВШЭ и РАСО поделились результатами исследования о внедрении ИИ в маркетинг. В опросе приняли участие более 400 респондентов из 46 регионов

ВШЭ и РАСО поделились результатами исследования о внедрении ИИ в маркетинг. В опросе приняли участие более 400 респондентов из 46 регионов

В кампусе ВШБ состоялась презентация результатов совместного исследования Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) и Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Искусственный интеллект в маркетинге и коммуникациях»Более 50 экспертов обсудили текущую практику и перспективы применения ИИ для эффективного решения задач маркетинга.

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