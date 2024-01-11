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«Причина и виновные будут определены»: губернатор высказался о коммунальной аварии в Новосибирске

«Причина и виновные будут определены»: губернатор высказался о коммунальной аварии в Новосибирске

По словам губернатора, он получает доклады о ситуации на левом берегу Новосибирска каждый час. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал коммунальную аварию, оставившую без тепла сотни домов на левом берегу Новосибирска.

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