«Причина и виновные будут определены»: губернатор высказался о коммунальной аварии в Новосибирске

По словам губернатора, он получает доклады о ситуации на левом берегу Новосибирска каждый час. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал коммунальную аварию, оставившую без тепла сотни домов на левом берегу Новосибирска.
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