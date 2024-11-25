Генеральный директор компании «Элмстрой» прокомментировал оперативное восстановление электроснабжения в московском бизнес-центре.

На этой неделе компания «Элмстрой», специализирующаяся на аварийном ремонте кабелей, электромонтажных работах и услугах электролаборатории, успешно завершила срочные работы по восстановлению электроснабжения крупного бизнес-центра в Москве.
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