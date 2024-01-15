Когда на Руси увлеклись знаками Зодиака

Наши предки всегда обожали самые разные народные приметы, поэтому и астрология с ее предсказаниями и советами по благоприятным дням пришлась по вкусу и глубоко внедрилась в народную (и даже придворную) жизнь.
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