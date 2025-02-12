Сегодня отключения электричества затронут Астрахань и два поселения

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В среду, 12 февраля, плановые отключения электричества коснутся Астрахани, а также села Житное Икряниского района и хутора Сазаний Угол Харабалинского района: Самое короткое отключение продлится 3 часа, самое длительное – 10 часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии