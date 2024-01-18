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В Австрии испугались прекращения поставок российского газа через Украину

В Австрии испугались прекращения поставок российского газа через Украину

Global Look Press/IMAGO/Martin Schroeder В австрийской компании OMV видят высокий риск возможного прекращения поставок российского газа через Украину в Австрию, заявил в беседе с газетой die Presse глава компании Альфред Штерн.

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