В Австрии испугались прекращения поставок российского газа через Украину

Global Look Press/IMAGO/Martin Schroeder В австрийской компании OMV видят высокий риск возможного прекращения поставок российского газа через Украину в Австрию, заявил в беседе с газетой die Presse глава компании Альфред Штерн.
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