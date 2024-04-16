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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Путин назначил командира «Ахмата» замглавы военно-политического управления Минобороны РФ

Путин назначил командира «Ахмата» замглавы военно-политического управления Минобороны РФ

Владимир Путин подписал указ о назначении Апти (Апты) Алаудинова заместителем начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации, курирующего военно-патриотическую работу в ВС РФ.

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